2019-03-21T14:08:10+03:00
Общество

На Камском форуме начнут разрабатывать стандарты «Умного города» для Перми

Построение Smart city начнется с самой мелкой единицы — умного управления домом.
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28 марта на Камском форуме пройдет круглый стол «Внедрение стандартов «Умного дома» на уровне города». Пермь официально вошла в федеральную программу Минстроя РФ по реализации пилотного проекта «Умный город». Сейчас необходимо разработать единые правила для всех, кто будет участвовать в проекте.

В начале марта 2019 Минстрой России разработал стандарт «Умного города». Он включает мероприятия по восьми направлениям: городское управление, ЖКХ, инновации для городской среды, городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, инфраструктура сетей связи, туризм и сервис.

Перед Администрацией Перми сегодня стоит задача по созданию единой системы, которая позволит выстроить управление «умного города». Важно, чтобы решения от разных поставщиков интегрировались в единую систему.

Построение Smart city начнется с самой мелкой единицы — умного управления домом. Потом будет масштабировано на квартал, район и город.

Круглый стол даст старт разработке стандартов «умного города» для многоквартирных домов в Перми.

В обсуждении примут участие представители Администрации Перми, Министерства информационного развития и связи Пермского края, компаний-разработчиков решений «Умный дом», строительных компаний, УК и ТСЖ.

Зарегистрироваться на камский форум можно на сайте: http://kamaforum.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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