2019-03-21T13:07:03+03:00
Общество

«ФОРА-БАНК» вошел в список самых надежных банков России, составленный Forbes

Он занял 98 место
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АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) вошел в список самых надежных банков России, составленный деловым изданием Forbes - рейтинг Forbes. Филиал АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) в г. Перми представлен 5 подразделениями.

Банк впервые оказался в рейтинге журнала, который выходит ежегодно с 2017 года. «ФОРА-БАНК» занял 98 место с рейтингом B- (Fitch) и общей суммой активов 51 917,6 млн рублей.

В число самых надежных попадает только 100 российских кредитных организаций из 431 зарегистрированных банков в ЦБ на территории государства. Список составляется на основе оценки крупнейших российских и международных рейтинговых агентств и делится на 5 групп (уровней от «BBB-» до «B-»).

"Мы ценим, что наш Банк признан надежным и одним из ведущих банков России. Невзирая на присвоенное место, быть в рейтинге лучше, чем не быть в нём. Тем более, что мы не собираемся останавливаться на достигнутом и ведем активную работу, направленную на повышение рейтинга в ближайшем будущем" - прокомментировал рейтинг журнала Председатель Правления Банка Сергей Витальевич Балакин.

Акционерный коммерческий банк (АО) «ФОРА-БАНК» зарегистрирован в государственном Банке РФ с 27 мая 1992 года и действует на всей территории Российской Федерации, входит в состав группы компаний «Ташир» с 2002 года.

С адресами и режимом работы подразделений Банка в Перми можно ознакомиться здесь.

Контакты единого информационно-консультационного центра АКБ «ФОРА-БАНК» (АО):

Телефон: 8 (800) 100-98-89 (звонок по России бесплатный).

Telegram: forabank_bot

VK: http://vk.com/forabank

Viber: http://chats.viber.com/forabank

Facebook:https://www.facebook.com/forabank

Благодарим за выбор АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)!

ИСТОЧНИК KP.RU

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