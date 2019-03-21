2019-03-21T13:04:42+03:00
Общество

Эксперт РА оценило рейтинг надежности российской компании «Талан» на уровне ruBB

На результат оценки повлияло неукоснительное соблюдение сроков возведения объектов «Талан» во всех регионах присутствия
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Специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА» проанализировали финансовую надежность российского девелопера «Талан». Компании присвоен уровень «ruBB» со стабильным прогнозом.

На результат оценки повлияло неукоснительное соблюдение сроков возведения объектов «Талан» во всех регионах присутствия. Кроме того, эксперты отметили стабильную маржинальность деятельности. «Рентабельность по EBITDA по итогам 2018 года составила 12%, а рентабельность продаж (ROS) 9%», – указано в результатах анализа.

Опыт в работе с эскроу-счетами и широкая география присутствия также положительно влияют на финансовую устойчивость компании. Таким образом, девелопер не зависит от одного крупного проекта – все активы сбалансированы как по срокам, так и по объемам.

– Кредитный рейтинг дает инвесторам возможность получить независимое мнение авторитетных экспертов о компании «Талан». Этот шаг полностью соответствует политике повышения прозрачности результатов нашей деятельности. Так, в прошлом году была опубликована финансовая отчетность в соответствии с международными стандартами. Кроме того, на сайте появился раздел «Открытые данные», где каждое подразделение компании показывает результаты своей работы. Теперь любой человек может оценить количество обращений, объемы продаж, соответствие фактического хода стройки графику, итоги тендеров и много других метрик», – рассказал Евгений Романенко, финансовый директор компании «Талан».

Отметим, за 2017 год на счет девелопера «Талан» от покупателей по договорам долевого участия поступило 4,1 млрд руб., в 2018 году – по предварительным подсчетам показатель вырос более чем в 1,5 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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