«Хотел помочь девушке». Пермского водителя ограбили в Ижевске вооруженные бандиты
Прикамский водитель стал жертвой нападения на трассе в Удмуртии. Он ехал ночью по дороге с. Якшур-Бодья – п. Игра и увидел машину с включенными аварийными сигналами. У открытого капота стояла девушка. Водитель остановился и предложил ей помочь. Девушка согласилась и попросила его сесть за руль. Только мужчина сел в машину, как на него набросились бандиты.
- Бандиты похитили у него 3,5 тысяч рублей, - сообщили в удмуртской полиции.
-Избив водителя, они стали требовать еще денег. Бандиты отвезли его до ближайшего банкомата в с. Якшур-Бодья. Житель Прикамья снял ещё 40 тысяч рублей и отдал налетчикам.
Затем они поехали с водителем отправились в Ижевск. На его деньги заправили свой автомобиль. В столице Удмуртии они потребовали у мужчины снять ещё деньги с банковской карты, однако потерпевшему удалось скрыться.
Пермяк заявил о покушении на убийство. Сотрудники по борьбе с организованной преступностью совместно с инспекторами ДПС задержали подозреваемых в налёте. Ими оказались трое ранее судимых жителя Ижевска.
Сейчас они находятся под стражей. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Им грозит до десяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU