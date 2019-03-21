2019-03-21T12:58:10+03:00
Происшествия

«Хотел помочь девушке». Пермского водителя ограбили в Ижевске вооруженные бандиты

Налетчиков задержала полиция
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Прикамский водитель стал жертвой нападения на трассе в Удмуртии. Он ехал ночью по дороге с. Якшур-Бодья – п. Игра и увидел машину с включенными аварийными сигналами. У открытого капота стояла девушка. Водитель остановился и предложил ей помочь. Девушка согласилась и попросила его сесть за руль. Только мужчина сел в машину, как на него набросились бандиты.

- Бандиты похитили у него 3,5 тысяч рублей, - сообщили в удмуртской полиции.

-Избив водителя, они стали требовать еще денег. Бандиты отвезли его до ближайшего банкомата в с. Якшур-Бодья. Житель Прикамья снял ещё 40 тысяч рублей и отдал налетчикам.

Затем они поехали с водителем отправились в Ижевск. На его деньги заправили свой автомобиль. В столице Удмуртии они потребовали у мужчины снять ещё деньги с банковской карты, однако потерпевшему удалось скрыться.

Пермяк заявил о покушении на убийство. Сотрудники по борьбе с организованной преступностью совместно с инспекторами ДПС задержали подозреваемых в налёте. Ими оказались трое ранее судимых жителя Ижевска.

Сейчас они находятся под стражей. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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