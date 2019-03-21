В Перми начальник колонии получил более 200 тысяч рублей от заключенных

СЕГОДНЯ 12:32 2019-03-21T12:32:32+03:00

Он им разрешал пить, говорить по телефону и устраивать свидания

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В Прикамье начальник ФКУ ИК № 10 ГУФСИН России по Пермскому краю обвиняется в получении взяток. С марта по ноябрь 2017 года он неоднократно получал от осужденных взятки за предоставление свиданий, не соблюдать установленный распорядок дня, режим содержания, употреблять спиртные напитки, нарушать установленную форму одежды, пользоваться сотовым телефоном. Всего в качестве взяток им было получено 205 тысяч рублей.

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику ФКУ ИК № 10 ГУФСИН России по Пермскому краю. Следователи детально осмотрели и проанализировали сотни банковских, финансовых и служебных документов. Объем уголовного дела составил 5 томов. Преступления были выявлены в результате совместной работы сотрудников подразделения собственной безопасности ГУФСИН России по Пермскому краю и регионального управления ФСБ России. Из органов ГУФСИН обвиняемый уволен, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии общего режима, к штрафу в размере 340 тысяч рублей, с запрещением занимать руководящие должности в органах государственной власти (ГУФСИН России) в течение 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU