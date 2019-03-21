Два пермяка шли в магазин и провалились в яму

СЕГОДНЯ 12:13 2019-03-21T13:38:43+03:00

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Двое мужчин провалились в яму глубиной около трех метров. ЧП произошло накануне в Мотовилихинском районе на улице Анри Барбюса. Они самостоятельно выбрались из ямы.

Выход стоков возобновился из коллектора Д 600 мм из колодца в районе дома по ул. Анри Барбюса, 60. Этот коллектор эксплуатирует МП «Пермводоканал». На участке этого же коллектора в газонной части возле автостоянки образовался провал. В него попали два человека, выбрались самостоятельно.

- Сотрудники компании "НОВОГОР-Прикамье" оказывали помощь МП «Пермводоканал» и их подрядной организации, чтобы минимизировать выход стоков и не допустить подтопления трамвайных путей и зданий, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что службы «Пермводоканала» более суток занимались ремонтом коллектора по адресу: Уральская, 61. Специалисты «НОВОГОРа» помогают в устранении аварийной ситуации на участке по ул. А. Барбюса, 6. Компания для ремонтных работ привлекает порядка 20 единиц техники, в том числе, экскаваторы, специализированные откачивающие машины.

ИСТОЧНИК KP.RU