2019-03-21T10:57:24+03:00
Происшествия

Пермская полиция ищет виновника аварии

Анонимность гарантируется
Константин КЯКИНЕН
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фото: УГИБДД по ПЕрмифото: УГИБДД по ПЕрми
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В ночь на 12 марта, в Ленинском районе Перми неустановленный водитель допустил наезд на стоящий автомобиль «Kia Rio» красного цвета.

В момент ДТП, автомобиль находился по адресу улица Екатерининская, 24. Водитель оставил место ДТП.

Всех, кто обладает какой-либо информацией по данному факту, просят сообщить в ГИБДД по телефонам 246-79-00, 8 982 256 19 15. Анонимность гарантируется.

Ранее мы писали, что 21 марта в 7 часов 30 минут в Краснокамском районе по автодороге Краснокамск – поселок Майский со стороны Майского в направлении Краснокамска двигался автомобиль «Рено Дастер». Водитель на 1 км 800 м. п справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем «Фотон». В результате ДТП погибла 38-летняя женщина – пассажир легкового автомобиля, водитель госпитализирован. На месте ДТП работают стражи порядка, уточняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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