2019-03-21T10:39:36+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчина в маске ограбил магазин

Он забрал продукты, алкоголь и деньги
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Октябрьском районе задержали неработающего, ранее неоднократно судимого 41-летний жителя п. Тюш. Он ворвался в маске в магазин и угрожая ножом похитил продукты питания, алкоголь и денежные средства в сумме 16 тысяч рублей.

По горячим следам преступника выявили и задержали. Похищенное имущество изъято. Установлено, что в августе прошлого года мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление, сообщили в краевой полиции.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные мероприятия.

Ранее мы писали, что жительницу Прикамья, которая убила 18-летнюю красавицу-дочь, отправили на принудительное лечение. Напомним, трагедия произошла в одной из квартир в Чайковском. Татьяна, поссорившись с дочерью, позвала ее домой якобы помириться. Юлия поговорила с мамой и легла спать. В это время Татьяна взяла топор и убила девочку, спрятав тело за диван. Как потом нам рассказали соседи, за пару месяцев до убийства женщина ходила среди частных домов и спрашивала у жителей, где наточить топор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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