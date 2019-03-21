В Прикамье в ДТП погибла 38-летняя женщина

СЕГОДНЯ 10:06 2019-03-21T10:06:39+03:00

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Сегодня, 21 марта, в 7 часов 30 минут в Краснокамском районе по автодороге Краснокамск – поселок Майский со стороны Майского в направлении Краснокамска двигался автомобиль «Рено Дастер». Водитель на 1 км 800 м. п справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем «Фотон». В результате ДТП погибла 38-летняя женщина – пассажир легкового автомобиля, водитель госпитализирован. На месте ДТП работают стражи порядка, уточняются обстоятельства произошедшего.

Тем временем, в Березниковском районе водитель «Газели» выехал на встречку и врезался в «Ниву»

21 марта в 8 часов 45 минут на 21 км автодороги Кунгур – Соликамск водитель «ГАЗели» по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Нива». В результате ДТП оба водителя получили травмы. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства.

ГИБДД напоминает: при движении по автодорогам будьте внимательны и осторожны, выбирайте скорость движения, дистанцию и боковой интервал с учетом дорожных и погодных условий. Необходимо также исключить опасные маневры и обгоны.

ИСТОЧНИК KP.RU