2019-03-21T09:47:36+03:00
Общество

В Перми из торгового центра «Шоколад» эвакуируют посетителей

Там проходят учения
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Перми посетителей и сотрудников торгового центра «Шоколад» на ул. Героев Хасана, 105 попросили покинуть помещения.

Ничего страшного не произошло, просто проходят учения. Персонал учат как действовать в экстремальной обстановке. По легенде, в здании произошел пожар, всех спешно эвакуировали.

Ранее мы писали, что суд приостановил работу бассейна в спортивном комплексе Edward's Gym на Транспортной, 19. По результатам проверки в спортивном комплексе выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, в пробах воды обнаружены микроорганизмы, которые создают реальную угрозу здоровью отдыхающих.

В адрес генерального директора ООО «Эдвардс Джим» внесено представление об устранении нарушений. Прокуратурой Дзержинского района дело об административном правонарушении. Оно направлено в Дзержинский районный суд г.Перми для рассмотрения.

По решению суда деятельность бассейна спортивного комплекса «Эдвардс Джим» приостановлена на 30 суток, сообщает краевая прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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