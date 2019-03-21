В Прикамье мужчине, который вступился за жену, дали три года

СЕГОДНЯ 08:43 2019-03-21T08:43:02+03:00

Заступаясь за жену, он ударил несколько раз ножом противника

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В Перми мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в подъезд одного из домов с целью продолжить распитие спиртных напитков. Там он встретил женщину, которую начал оскорблять. Муд заступился за жену, достал нож и нанес им несколько ударов по различным частям тела пострадавшего. С многочисленными ранениями любитель выпить был доставлен в медучреждение.

- Несмотря на то, что на стадии предварительного расследования мужчина не полностью признался в содеянном, полицейским удалось собрать доказательную базу, подтверждающую его вину в совершении преступления, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Мотовилихинский районный суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее мы писали, что пьяный пермяк жестоко убил родного отца. Это произошло после совместного распития алкоголя

ИСТОЧНИК KP.RU