2019-03-21T08:12:11+03:00
Происшествия

В центре Перми сбили пешехода

К счастью, все закончилось благополучно
Константин КЯКИНЕН
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кадр из видеокадр из видео
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Накануне, 20 марта в центре Перми иномарка не заметила и сбила пешехода. ДТП произошло около 21.00 на пересечении Комсомольского проспекта и ул. Революции. Момент аварии попал на камеру видеорегистратора. Водитель, ехавший вслед за иномаркой подписал видео «Блондинка на Революции & Компрос».

После поворота с ул. Революции на Комсомольский проспект водитель за рулём Volkswagen Polo сбивает пешехода, переходящего Компрос. Пострадавший от удара падает, переворачивается, но потом поднимается и возвращается на тротуар и садится там на корточки.

Ранее мы писали, что в Губахе произошло ДТП, в котором пострадал трехлетний малыш. По предварительным данным краевого главка МВД, ребенок двигался на детском велосипеде под присмотром своей мамы на нерегулируемом пешеходном переходе. Именно здесь, напротив одного из домов по улице Адмирала Ушакова, и произошла авария. На маленького жителя Губахи наехал автомобиль «Лада Гранта». За рулем был 21-летний местный житель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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