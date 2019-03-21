2019-03-21T07:52:13+03:00
Происшествия

В Чайковском задержан рецидивист, который хотел украсть продукты

Возбуждено уголовное дело
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
Изменить размер текста:

В продуктовый магазин Чайковского зашел 47-детний мужчина. Он попытался украсть товар с прилавка. Но был задержан сотрудниками торговой точки и удерживался до приезда стражей порядка. Воришка был доставлен в отдел полиции. Им оказался житель д. Большой Буков 1972 года рождения, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. В настоящее время по факту покушения на грабеж возбуждено уголовное дело, ведется дознание.

Ранее мы писали, что водитель, устроивший в Перми смертельное ДТП с автобусом, четыре года проведет в колонии. Родственникам погибшего мальчика выплатят компенсацию в 2 миллиона рублей. Напомним, авария произошла 20 февраля прошлого года. В районе кольца на Макаренко 53-летний водитель Рамиль Тайсин превысил скорость и вылетел на «встречку», где столкнулся с автобусом маршрута № 68. В результате аварии пять человек пострадали, один - погиб. Им оказался 11-летний кадет Матвей. В то утро он, как обычно, сел в 68 автобус на заднее сидение и задремал. Удар пришелся как раз туда, где сидел мальчик.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Перми сбили пешехода
В Пермь приедет легендарный хоккеист
В Прикамье работникам аграрного предприятия выплачены долги по зарплате
Авиакомпания «Уральские авиалинии» отказалась от полетов в Таджикистан и Азербайджан
В Перми в кафе ребенок ударился головой о металлический штырь
«Получил тяжелые травмы». В Прикамье на 11-летнего ребенка упала ледяная глыба
Пермская «Звезда» сыграет в новом манеже за один рубль
В Перми спорткомплекс «Эдвардс Джим» закрыт из-за найденных опасных микроорганизмов
В Перми мошенник прикинулся женщиной и выманил у москвича 1,2 млн рублей
«У нас остается 49 деревянных садиков». В Пермском крае построят 26 новых школ и 24 детских сада
«Тезка дочери Трампа». В Перми новорожденную малышку назвали необычным именем
В Пермском крае стартовала акция «Счастливый автоплатёж»
«Прыснул из газового баллончика и отобрал электронную сигарету». В Прикамье будут судить подростка за разбойное нападение на сверстника
В Прикамье пройдет «День Ромашки»!
Накануне старта транспортной реформы в Перми свой пост покинул начальник департамента транспорта
В Прикамье 29-летний насильник-рецидивист, выйдя на свободу, через 9 дней принялся за старое
Дизайнеры подготовили проект холла ЖК «Доминант»
В Прикамье возле дороги нашли тело убитого мужчины
19 марта в Перми установлен исторический температурный рекорд
«Автомобиль вылетел на обочину и перевернулся» Пермские полицейские помогли семье с ребенком, которые попали в аварию
Правительство Прикамья готово купить траурные венки за 1 миллион 400 тысяч
«В квартирах нечем дышать!» Из-за выброса на пермском химпредприятии в микрорайоне Крым зловоние достигло даже Оверят