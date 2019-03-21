В Чайковском задержан рецидивист, который хотел украсть продукты

СЕГОДНЯ 07:52 2019-03-21T07:52:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В продуктовый магазин Чайковского зашел 47-детний мужчина. Он попытался украсть товар с прилавка. Но был задержан сотрудниками торговой точки и удерживался до приезда стражей порядка. Воришка был доставлен в отдел полиции. Им оказался житель д. Большой Буков 1972 года рождения, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. В настоящее время по факту покушения на грабеж возбуждено уголовное дело, ведется дознание.

Ранее мы писали, что водитель, устроивший в Перми смертельное ДТП с автобусом, четыре года проведет в колонии. Родственникам погибшего мальчика выплатят компенсацию в 2 миллиона рублей. Напомним, авария произошла 20 февраля прошлого года. В районе кольца на Макаренко 53-летний водитель Рамиль Тайсин превысил скорость и вылетел на «встречку», где столкнулся с автобусом маршрута № 68. В результате аварии пять человек пострадали, один - погиб. Им оказался 11-летний кадет Матвей. В то утро он, как обычно, сел в 68 автобус на заднее сидение и задремал. Удар пришелся как раз туда, где сидел мальчик.

ИСТОЧНИК KP.RU