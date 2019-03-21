В Прикамье работникам аграрного предприятия выплачены долги по зарплате

СЕГОДНЯ 06:53 2019-03-21T06:53:17+03:00

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По требованию прокурора перед 89 работниками сельскохозяйственных предприятий «Юрковский» и ООО «Восход» в Большесосновском районе погашена задолженность по заработной плате.

В СХПК «Юрковский», проверкой вскрыта задолженность по заработной плате перед 52 работниками за декабрь 2018 года в сумме 250 тысяч рублей. В ООО «Восход» также выявлена задолженность по заработной плате перед 37 работниками в сумме 360 тысяч рублей. Кроме того, администрацией предприятия допускалась выплата работникам заработной платы в размере ниже установленного МРОТ, при том, что работниками были выполнены нормы рабочего времени и труда.

Задолженность перед работниками погашена на общую сумму более 600 тысяч рублей. Кроме того, сотрудникам произведен перерасчет и осуществлена доплата денежных средств до уровня МРОТ.

По постановлению прокурора района председатель СХПК «Юрковский» и ООО «Восход» привлечены к административной ответственности, им назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей и 50 тысяч рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU