Авиакомпания «Уральские авиалинии» отказалась от полетов в Таджикистан и Азербайджан

СЕГОДНЯ 06:19 2019-03-21T06:19:03+03:00

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У авиакомпании «Уральские авиалинии» отозвали лицензии на полеты в Таджикистан и Азербайджан. Перевозчик отказался от полетов в таджикские города Худжанд и Душанбе, а также в столицу Азербайджана Баку. Так в Худжанд планировалось семь рейсов в неделю, а в Баку и Душанбе по два.

Тем временем, авиакомпания S7 Airlines со 2 июня возобновляет прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Пермь. Билеты уже в продаже.

Полеты по маршруту Санкт-Петербург-Пермь- Санкт-Петербург будут выполняться по четвергам и воскресеньям до 15 сентября. Вылет из Пулково в Большое Савино в 01:30, прилет в аэропорт Перми в 05:55 по местному времени. Обратный рейс вылетает из Перми в 06.40, прилет в Санкт-Петербург в 07:10. Полеты будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A319.

Также, ежедневно в 5:25, перелеты до культурной столицы России выполняет авиакомпания «Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU