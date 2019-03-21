2019-03-21T05:58:08+03:00
Общество

В Перми в кафе ребенок ударился головой о металлический штырь

Мама подала в суд
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми в кафе «СHICKEN Цыплята по-английски» ребенок ударился головой о металлический штырь в игровой комнате, торчащий в конструкции игровой комнаты, и сильно повредился. В дальнейшем ребенок проходил лечение в краевой детской клинической больнице.

Мама хотела через день после получения травмы поехать в отпуск, но врачи запретили вывозить ребенка на море.

Женщина посчитала, что ее сын травмировался из-за необеспечения ответчиком качества и безопасности детской игровой комнаты и нарушения требований и стандартов детской игровой комнаты.

Просила взыскать моральный вред и расходы на лечение несовершеннолетнего ребенка в размере 200 000 рублей.

В ходе рассмотрения дела в качестве соответчика по делу было привлечено ООО «Омнибус», как собственник игровой комнаты.

- При рассмотрении дела от истца и ее представителя поступило заявление, в котором они просили принять отказ от иска и прекратить производство по делу, в связи с добровольной оплатой ответчиком компенсации морального вреда, расходов на лечение и юридических услуг, - сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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