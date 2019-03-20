2019-03-20T19:23:14+03:00
Происшествия

«Получил тяжелые травмы». В Прикамье на 11-летнего ребенка упала ледяная глыба

Следователи возбудили уголовное дело
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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18 марта в поселке Звездный произошло ЧП - с крыши жилого дома произошел сход снега и льда, в результате чего пострадал 11-летний ребенок.

- Он получил тяжелые травмы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – Ребенка увезли в больницу. Ему назначено лечение. Возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

В тот же день задержали сотрудника УК, который отвечал за чистку крыши этого дома. Сейчас он находится под домашним арестом.

- Документация УК изъята, ее анализируют, - добавили в пресс-службе. – Все обстоятельства преступления устанавливаются.

Напомним, что в конце февраля за несколько дней четверо пермяков пострадали из-за схода льда и снега с крыш домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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