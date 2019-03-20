Пермская «Звезда» сыграет в новом манеже за один рубль

СЕГОДНЯ 16:18 2019-03-20T16:18:03+03:00

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30 марта, в субботу, новый крытый футбольный манеж примет свой первый в истории матч. Пермская «Звезда» сыграет с соседями из Екатеринбурга – ФК «Урал-2». Все болельщики приглашаются на манеж к 13 часам.

Вход для зрителей будет стоить 1 рубль. Чтобы попасть на игру, нужно лишь зарегистрироваться по ссылке https://scena24.ru/site/view/csp?event_id=10 и получить электронный билет. Или можно приобрести билеты в кассах манежа по адресу ул. Куйбышева 126а, но там также будет необходимо пройти процедуру регистрации.

Двери центрального входа манежа откроются для болельщиков в 12:00. На входе будут раздавать атрибуты настоящего болельщика. На территории манежа будут работать несколько интерактивных площадок: зона конкурсов с розыгрышем призов, панна-футбол 1 на 1, аквагрим, зона для игры на PlayStation и VR (виртуальная реальность) и другие.

Перед матчем начнётся торжественная шоу-программа с выступлением участников проекта «Песни на ТНТ» – музыкантами «Sky Truffles», а также группы поддержки команды и других гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU