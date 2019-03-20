2019-03-20T15:54:32+03:00
Общество

В Перми спорткомплекс «Эдвардс Джим» закрыт из-за найденных опасных микроорганизмов

В бассейне нельзя будет купаться на протяжении тридцати суток
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Суд приостановил работу бассейна в спортивном комплексе Edward's Gym на Транспортной, 19. По результатам проверки в спортивном комплексе выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, в пробах воды обнаружены микроорганизмы, которые создают реальную угрозу здоровью отдыхающих.

В адрес генерального директора ООО «Эдвардс Джим» внесено представление об устранении нарушений. Прокуратурой Дзержинского района дело об административном правонарушении. Оно направлено в Дзержинский районный суд г.Перми для рассмотрения.

По решению суда деятельность бассейна спортивного комплекса «Эдвардс Джим» приостановлена на 30 суток, сообщает краевая прокуратура.

Мы также сообщали, что водитель, устроивший в Перми смертельное ДТП с автобусом, четыре года проведет в колонии. Родственникам погибшего мальчика выплатят компенсацию в 2 миллиона рублей

Кстати, по факту аварии было возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Его предъявили женщине-водителю автобуса 68. Выяснилось, что она вывела в рейс неисправный автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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