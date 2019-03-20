В Перми мошенник прикинулся женщиной и выманил у москвича 1,2 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:11 2019-03-20T15:13:37+03:00

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В сентябре 2017 года заключенный, отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении, зарегистрировался в социальной сети «ВКонтакте» и в мессенджере «Друг Вокруг» под женским именем. Под различными предлогами он выманил у жителя Москвы более 1,2 млн рублей. Он рассказывал про смерть бабушки, что нужны деньги на похороны и на продукты питания.

Суд, признал мужчину виновными назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с ограничением свободы на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Мы также писали, что в Чайковском на скамье подсудимых окажется 15-летний подросток.

В октябре прошлого года он подумал о том, что неплохо было бы обзавестись электронной сигаретой. Он без труда нашел на популярном портале бесплатных объявлений предложение о продаже нужного ему курительного устройства. Оказалось, что продает его такой же подросток из их города, которому едва исполнилось 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU