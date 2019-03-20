2019-03-20T14:38:55+03:00
Общество

«У нас остается 49 деревянных садиков». В Пермском крае построят 26 новых школ и 24 детских сада

Об этом сообщили на заседании краевого правительства
Андрей МАТЛИН
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В Прикамье появятся современные школы и садики.В Прикамье появятся современные школы и садики.
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На строительство школ и садиков в Прикамье на ближайшую трехлетку выделят дополнительно миллиард рублей, и общее финансирование их строительства составит 9 миллиардов. Такие цифры прозвучали на заседании краевого правительства.

- За три года у нас в планах построить 50 новых объектов: 24 детских сада для 4 тысяч 700 детишек и 26 школ для 14 тысяч 600 ребят, - сообщил губернатор Максим Решетников. - Большую поддержку в этом вопросе нам оказывает федеральное правительство. На три года на строительство детских садов и школ мы смогли консолидировать из всех источников бюджета более 9 миллиардов рублей, из них 2,5 миллиарда – из федерального бюджета. В общей сложности в ближайшую трёхлетку в новые детские сады и школы смогут пойти более 19 тысяч маленьких прикамцев.

Где же будут строить новые детские сады и школы?

- В первую очередь, новые объекты возведут там, где ещё сохраняется проблема перегруженности детских садов и очередей в них, где дети учатся в школах во вторую смену, - объяснила краевой министр образования Раиса Кассина. – То есть в Перми и Пермском районе, а также в крупных городах края - Краснокамске, Лысьве, Кудымкаре. Также нужно заменять ветхие и аварийные здания. К сожалению, в 15 муниципальных образованиях Пермского края ещё действуют 49 деревянных детских садов, построенных до 1970 года.

На заседании правительства пообещали ускорить строительство трех новых школ - в Верещагино, в посёлке Горный в Пермском районе и в микрорайоне Клестовка в Соликамске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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