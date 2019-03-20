2019-03-20T13:42:13+03:00
Общество

«Тезка дочери Трампа». В Перми новорожденную малышку назвали необычным именем

Ее сестренку тоже назвали оригинально - Марика
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В ЗАГСе Мотовилихинского района зарегистрировали девочку, которую родители назвали Иванка - как дочку президента США Дональда Трампа. Малышка появилась на свет в семье Владимира и Марии Петровых. Кстати, у Иванки есть сестренка - 6-летняя Марика.

- Мне и моей жене нравятся мелодичные имена. В современном мире, где границы стираются, на наш взгляд, имя ребенка будет способствовать улучшению коммуникации с гражданами других стран, - прокомментировал свой отец семейства Владимир Александрович.

В пресс-службе администрации Перми уточнили, что в семье малышку ласково называют Ива.

Ранее мы рассказывали о том, что в Прикамье новорожденную девочку назвали Россией.

- Понимаете, как корабль назовете, так он и поплывет, - объяснял ее папа Константин. -У каждого имени есть своя смысловая нагрузка. Давайте посмотрим, что кроется за именем Россия? Сколько культуры, душевной широты, открытости, гостеприимности, великих свершений!

ИСТОЧНИК KP.RU

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