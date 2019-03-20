2019-03-20T13:15:53+03:00
Общество

В Пермском крае стартовала акция «Счастливый автоплатёж»

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20 марта 2019 года в Пермском крае стартовала акция «Счастливый автоплатёж». Организаторами акции выступает Сбербанк совместно с региональным Фондом капитального ремонта.

Чтобы стать участником акции и претендовать на получение подарка, нужно:

- подключить услугу «Автоплатеж» в Сбербанке на лицевой счет поставщика услуг - Фонда капитального ремонта Пермского края;

- оплатить с помощью «Автоплатежа» полную сумму начислений в адрес Фонда капитального ремонта Пермского края, указанную в квитанциях (не менее двух квитанций, за любые периоды с февраля по май 2019 года), по одному лицевому счету;

- совершить данную оплату в период с 1 марта по 31 мая 2019 года.

По итогам акции будет определены 200 победителей. В качестве подарка они получат денежные средства, которые будут зачислены на их лицевые счета, открытые в Фонде капитального ремонта Пермского края.

Общий срок проведения акция - до 31.07.2019 года. Подробная информация - на сайте Сбербанка или у консультантов в филиалах Сбербанка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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