«Прыснул из газового баллончика и отобрал электронную сигарету». В Прикамье будут судить подростка за разбойное нападение на сверстника

СЕГОДНЯ 11:43 2019-03-20T11:45:02+03:00

По данным ВОЗ, элетронные сигареты не менее опасны для здоровья, чем обычные. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Чайковском на скамье подсудимых окажется 15-летний подросток.

В октябре прошлого года он подумал о том, что неплохо было бы обзавестись электронной сигаретой. Он без труда нашел на популярном портале бесплатных объявлений предложение о продаже нужного ему курительного устройства. Оказалось, что продает его такой же подросток из их города, которому едва исполнилось 14 лет.

Тогда у него созрел план. Он договорился встретиться с подростком-продавцом, но вместо денег прихватил с собой, отправляясь на встречу, газовый баллончик.

- Это был баллончик «ШОК перцовый» аэрозольного типа, - рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. - Встретившись в условленном месте с 14-летним продавцом электронной сигареты, 15-летний подросток сказал, что забыл деньги и предложил пойти за ними к нему домой. Тот согласился. Когда подростки дошли до безлюдного места, старший из них прыснул младшему в лицо перцовым газом и забрал у него сигарету.

Как сообщили следователи, похищенную электронную сигарету и газовый баллончик у подростка нашли дома.

Уголовное дело по статье о разбойном нападении на несовершеннолетнего направлено в суд. Максимальное наказание по ней – до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU