2019-03-20T10:23:54+03:00
Общество

Накануне старта транспортной реформы в Перми свой пост покинул начальник департамента транспорта

Перед этим депутаты жаловались, что еще не видели новой схемы переделки автобусных маршрутов
Андрей МАТЛИН
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Фото с сайта "Росавтодор".Фото с сайта "Росавтодор".
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Возглавлявший городской департамент дорог и транспорта Роман Залесинский, при котором в Перми начали разрабатывать новую модель общественного транспорта, написал заявление об отставке, и глава города Дмитрий Самойлов подписал его.

Роман Залесинский, чиновник из Самары, который в апреле прошлого года пришел в пермскую мэрию на «транспортный» пост по инициативе краевых властей, был уволен по собственному желанию. Но в последнее время он неоднократно подвергался критике пермских депутатов, которые дважды безуспешно приглашали его рассказать о грядущей транспортной реформе.

Последней каплей могло стать то, что народные избранники до сих пор не увидели новой схемы перекраивания автобусных маршрутов, которую представители администрации сейчас активно обсуждают с жителями различных районов города. Такая критика прозвучала 19 марта на заседании комитета по экономическому развитию горДумы Перми.

Исполнять обязанности руководителя городского транспортного департамента временно будет заместитель Залесинского Елена Мамонова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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