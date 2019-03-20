В Прикамье 29-летний насильник-рецидивист, выйдя на свободу, через 9 дней принялся за старое
Чуть больше недели потребовалось насильнику-рецидивисту, которого выпустили на свободу, чтобы совершить новое насилие.
В декабре прошлого года после длительной отсидки в колонии вернулся к себе домой в Чернушинский район 29-летний местный житель. А хорошенько отметив Рождество, решил нанести визит соседке.
Как сообщили в прикамском следственном комитете, ранее он уже не раз бывал за колючей проволокой.
- У него уже были судимости по статьям об изнасиловании, соединенном с угрозой убийством и о насильственных действиях сексуального характера, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. – В конце декабря прошлого года он освободился из мест лишения и приехал по месту жительства. В ночь на 8 января этого года, пробыв на свободе всего 9 дней, он в пьяном виде пришел в дом к 46-летней местной жительнице. Он силой заставил ее выпить водки. После того, как она подчинилась, достал нож, и под угрозой совершил насилие над ней.
Молодого насильника-рецидивиста задержали в тот же день. Теперь он в очередной раз окажется на скамье подсудимых - уголовное дело по привычным для него статьям направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU