В Прикамье 29-летний насильник-рецидивист, выйдя на свободу, через 9 дней принялся за старое

СЕГОДНЯ 09:34 2019-03-20T09:34:38+03:00

Чуть больше недели потребовалось насильнику-рецидивисту, которого выпустили на свободу, чтобы совершить новое насилие. В декабре прошлого года после длительной отсидки в колонии вернулся к себе домой в Чернушинский район 29-летний местный житель. А хорош

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Чуть больше недели потребовалось насильнику-рецидивисту, которого выпустили на свободу, чтобы совершить новое насилие.

В декабре прошлого года после длительной отсидки в колонии вернулся к себе домой в Чернушинский район 29-летний местный житель. А хорошенько отметив Рождество, решил нанести визит соседке.

Как сообщили в прикамском следственном комитете, ранее он уже не раз бывал за колючей проволокой.

- У него уже были судимости по статьям об изнасиловании, соединенном с угрозой убийством и о насильственных действиях сексуального характера, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. – В конце декабря прошлого года он освободился из мест лишения и приехал по месту жительства. В ночь на 8 января этого года, пробыв на свободе всего 9 дней, он в пьяном виде пришел в дом к 46-летней местной жительнице. Он силой заставил ее выпить водки. После того, как она подчинилась, достал нож, и под угрозой совершил насилие над ней.

Молодого насильника-рецидивиста задержали в тот же день. Теперь он в очередной раз окажется на скамье подсудимых - уголовное дело по привычным для него статьям направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU