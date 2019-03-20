2019-03-20T09:07:31+03:00
Общество

Дизайнеры подготовили проект холла ЖК «Доминант»

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Компания «Талан» презентовала дизайн-проект холла жилого комплекса «Доминант». Дизайн холла стал продолжением архитектуры комплекса.

«Доминант» состоит из четырех башен, объединенных общим стилобатом. Цветовая гамма каждой из них уникальна. Дизайнеры предложили продолжить игру с цветом и внутри домов. «Создано индивидуальное проектное решение для каждой башни. Оттенки, используемые в холлах, поддерживают цветовое оформление фасадов. Функционально холл поделен на welcome-зону, где располагаются лифты, почтовые ящики, колясочная и лаундж-зону, где можно отдохнуть, встретить гостей», – рассказала директор Департамента продаж компании «Талан» в Перми Наталья Андаева. Особая роль в интерьере холлов отведена деталям, в том числе освещению. Здесь предусмотрены разные световые решения. Дизайнеры предлагают использовать несколько видов светильников: от встроенных точечных до гирлянд.

Конечно, для общественных пространств домов важна не только визуальная привлекательность, но и их долговечность. Поэтому для отделки холла выбраны материалы с высокой степенью износостойкости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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