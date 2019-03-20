В Прикамье возле дороги нашли тело убитого мужчины

СЕГОДНЯ 09:05 2019-03-20T09:05:42+03:00

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18 марта на юге Пермского края нашли бездыханное тело мужчины. По некоторым признакам сотрудники полиции установили, что умер он, скорее всего, не своей смертью. Они обратились к жителям Прикамья с просьбой помочь опознать погибшего.

- Тело неизвестного было найдено в трехстах метрах от автотрассы Кукуштан - Чайковский в районе поселка Лесной Осинского района с признаками насильственной смерти, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, - Сейчас устанавливается его личность. На вид ему было 45-65 лет, рост 177 см, среднего телосложения, волосы седые короткие, имеются усы и щетина. Сохранились 2 коренных зуба, остальные отсутствуют. Из одежды сохранились фрагмент куртки черного цвета, футболка серого цвета. Возможно, был одет в пластиковые сапоги с болоньевым верхом синего цвета. Рядом обнаружены: ключ металлический от ригельного замка и магнитный - от домофона, а также часы на металлическом браслете серебристого цвета.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о погибшем, просят сообщить в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 246-82-22 или 246-83-66.

ИСТОЧНИК KP.RU