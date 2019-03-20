В Прикамье возле дороги нашли тело убитого мужчины
18 марта на юге Пермского края нашли бездыханное тело мужчины. По некоторым признакам сотрудники полиции установили, что умер он, скорее всего, не своей смертью. Они обратились к жителям Прикамья с просьбой помочь опознать погибшего.
- Тело неизвестного было найдено в трехстах метрах от автотрассы Кукуштан - Чайковский в районе поселка Лесной Осинского района с признаками насильственной смерти, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, - Сейчас устанавливается его личность. На вид ему было 45-65 лет, рост 177 см, среднего телосложения, волосы седые короткие, имеются усы и щетина. Сохранились 2 коренных зуба, остальные отсутствуют. Из одежды сохранились фрагмент куртки черного цвета, футболка серого цвета. Возможно, был одет в пластиковые сапоги с болоньевым верхом синего цвета. Рядом обнаружены: ключ металлический от ригельного замка и магнитный - от домофона, а также часы на металлическом браслете серебристого цвета.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о погибшем, просят сообщить в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 246-82-22 или 246-83-66.
ИСТОЧНИК KP.RU