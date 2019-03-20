19 марта в Перми установлен исторический температурный рекорд

СЕГОДНЯ 07:33 2019-03-20T07:34:41+03:00

Так тепло в марте еще не было никогда

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Синоптики ГИС-Центра ПГНИУ сообщили о том, что 19 марта был установлен температурный рекорд для второй декады марта. Вчера температура поднялась до отметки +10 градусов.

- Кроме того, никогда ранее температура +10 и выше не отмечалась так рано весной, - сообщил на своей странице в соцсети синоптик Андрей Шихов. - Причина аномального потепления - высотно-теплый антициклон, который создал идеальные условия для дневного прогрева. Сильного затока тепла извне при этом не наблюдалось.

20 марта антициклон начнет разрушаться, поэтому дневная температура в Перми будет не выше +6 градусов. Последний раз в Перми был зафиксирован температурный рекорд 11 марта 2016 года, когда температура поднялась до отметки +7,4 градуса.

Кстати, на этой неделе температура в дневное время будет подниматься выше 0 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU