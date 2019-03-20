«Автомобиль вылетел на обочину и перевернулся» Пермские полицейские помогли семье с ребенком, которые попали в аварию

СЕГОДНЯ 07:27 2019-03-20T07:27:49+03:00

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Утром 19 марта в дежурную часть полка ДПС сообщили об аварии, которая произошла на 8 километре Восточного обхода - перевернулся автомобиль УАЗ «Патриот». Лейтенант полиции Юрий Шаров и старший лейтенант Станислав Худяков выехали на место ДТП.

- По прибытии они обнаружили перевернутый автомобиль, около которого стояла семья из трех человек, в том числе 9-летний ребенок, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Испуганную семью полицейские успокоили, а затем помогли достать автомобиль. Ребенок в это время отогревался в салоне патрульного автомобиля.

Водитель объяснил, что не справился с управлением из-за погодных условий, поэтому его автомобиль перевернулся. К счастью, в аварии никто не пострадал. Семья пермяков поблагодарила полицейских за помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU