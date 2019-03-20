2019-03-20T07:27:49+03:00
Общество

«Автомобиль вылетел на обочину и перевернулся» Пермские полицейские помогли семье с ребенком, которые попали в аварию

9-летнего мальчика сотрудники ДПС посадили в патрульную машину отогреваться
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краюФото пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю
Изменить размер текста:

Утром 19 марта в дежурную часть полка ДПС сообщили об аварии, которая произошла на 8 километре Восточного обхода - перевернулся автомобиль УАЗ «Патриот». Лейтенант полиции Юрий Шаров и старший лейтенант Станислав Худяков выехали на место ДТП.

- По прибытии они обнаружили перевернутый автомобиль, около которого стояла семья из трех человек, в том числе 9-летний ребенок, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Испуганную семью полицейские успокоили, а затем помогли достать автомобиль. Ребенок в это время отогревался в салоне патрульного автомобиля.

Водитель объяснил, что не справился с управлением из-за погодных условий, поэтому его автомобиль перевернулся. К счастью, в аварии никто не пострадал. Семья пермяков поблагодарила полицейских за помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье 29-летний насильник-рецидивист, выйдя на свободу, через 9 дней принялся за старое
Дизайнеры подготовили проект холла ЖК «Доминант»
В Прикамье возле дороги нашли тело убитого мужчины
19 марта в Перми установлен исторический температурный рекорд
Правительство Прикамья готово купить траурные венки за 1 миллион 400 тысяч
«В квартирах нечем дышать!» Из-за выброса на пермском химпредприятии в микрорайоне Крым зловоние достигло даже Оверят
Около ДК «Телта» произошел сильный пожар
Из-за крупной коммунальной аварии в Мотовилихе на время изменили маршруты движения трамваев
В Прикамье водитель сбил 3-летнего ребенка на пешеходном переходе
Пьяный пермяк жестоко убил родного отца
«Вселенский потоп»: коммунальщики устраняют аварию в Мотовилихинском районе
С конца марта пермяки смогут переоформить водительские удостоверения в МФЦ
"Не проявила бдительность". В Перми будут судить тренера "Олимпии", по вине которой утонула 10-летняя девочка
В Прикамье машинист тепловоза сбил дежурную стрелочного поста
В Прикамье сотрудник колонии насмерть сбил пенсионерку
На улице КИМ в Перми в асфальтовом покрытии образовался провал
В Прикамье наказали школу, где в компоте дети нашли червей
Сотрудники ФСБ накрыли в Прикамье подпольный цех по производству оружия
ВТБ в Перми кредитует инвестпроект завода «Красный Октябрь»
«Откликнись, прошу!». Жительница Прикамья разыскивает сестру, которая пропала 21 год назад
В Прикамье судили брата и сестру, которые угнали мотоцикл
Житель Таджикистана снял на видео свидание с жительницей Прикамья и вымогал у нее 300 тысяч
«Ударилась лбом о шкаф». Пермячка взыскала с детского сада 15 тысяч за травму дочери
В Перми определили места для весенних и летних ярмарок выходного дня
До конца акции «Зимнее хранение» от АО «ПЗСП» осталось две недели
В Пермь прибыла икона с мощами блаженной Матроны Московской