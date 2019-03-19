2019-03-19T14:57:34+03:00
Происшествия

«В квартирах нечем дышать!» Из-за выброса на пермском химпредприятии в микрорайоне Крым зловоние достигло даже Оверят

В Роспотребнадзоре успокаивают: ядовитого хлора в воздухе нет
Андрей МАТЛИН
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В Перми производится немало химической продукции.В Перми производится немало химической продукции.
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На едкий запах на улице и в квартирах сегодня жалуются жители микрорайона Крым и даже отдаленных поселений Краснокамского района. «Даже дома дышать нечем!» - жаловались они в соцсетях.

- Выбросы скопились на первых этажах зданий в поселке Оверята, - сообщили в администрации района. – Этому способствовал штиль и повышенное атмосферное давление. В ходе обследования территории Оверят специалистами отдела экологии и природопользования выявлено наличие в атмосферном воздухе следов неустановленных веществ, образовавшихся предположительно вследствие работы близлежащих предприятий. О выявленном факте информация передана дежурному инспектору в Управление Росприроднадзора по Пермскому краю.

В прикамском управлении Роспотребнадзора сообщили, что исследовали пробы воздуха, взятые в микрорайоне Крым, в частности, вблизи Пермской химической компании.

- 19 марта в 8.30 в управление Роспотребнадзора по Пермскому краю из Единой диспетчерской службы поступила информация о запахе хлора, - сообщили в этом ведомстве. - Специалисты ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае" немедленно выехали для отбора проб атмосферного воздуха на содержание хлора по адресам Панфилова,2, Воронежская, 44, Воронежская,56. По результатам исследования превышения гигиенических нормативов по содержанию хлора в атмосферном воздухе не установлено. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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