2019-03-19T14:26:22+03:00
Общество

Из-за крупной коммунальной аварии в Мотовилихе на время изменили маршруты движения трамваев

Сейчас они снова ходят по привычным маршрутам
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Из-за аварии на сетях МУП «Водоканал» на улице Уральской, 61 (там засорилась канализация) трамвайные маршруты № 4, 6, 8 и 11 следовали через остановку «Пермская ярмарка».

На месте работали аварийные бригады. Добраться до площади Восстания и микрорайона Висим можно было только на автобусах.

Сейчас движение трамваев по привычным маршрутам восстановлено.

Ранее мы рассказывали о том, что с 1 апреля на автобусах 11 пермских маршрутов введут право на бесплатную пересадку в течение 40 минут, а с 1 августа будущего года – и на всех остальных. Но народные избранники посчитали, что за 40 минут пересесть на другой маршрут почти невозможно. Однако депутаты попросили увеличить время действия бесплатной пересадки для длинных маршрутов хотя бы до одного часа или считать его с момента высадки пассажира из автобуса, а не с посадки в него.

ИСТОЧНИК KP.RU

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