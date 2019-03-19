2019-03-19T11:33:19+03:00
Происшествия

В Прикамье водитель сбил 3-летнего ребенка на пешеходном переходе

Малыш получил травму головы и перелом ключицы
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В Губахе произошло ДТП, в котором пострадал трехлетний малыш. По предварительным данным краевого главка МВД, ребенок двигался на детском велосипеде под присмотром своей мамы на нерегулируемом пешеходном переходе. Именно здесь, напротив одного из домов по улице Адмирала Ушакова, и произошла авария. На маленького жителя Губахи наехал автомобиль «Лада Гранта». За рулем был 21-летний местный житель.

- В результате ДТП пострадавший госпитализирован в больницу с травмой головы и переломом ключицы,- рассказали в главном управлении МВД по Пермскому краю. -

Возбуждено дело об административном правонарушении, ведется расследование.

Ранее мы рассказывали о том, что страшная авария случилась вечером в пятницу, 22 февраля, в Чернушинском районе Пермского края. В столкновении двух машин на трассе погибла женщина и пострадали пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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