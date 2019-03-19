Пьяный пермяк жестоко убил родного отца
Всепроизошло в ноябре прошлого года. Не предвещавшее беды совместное распитие спиртных напитков 69-летнего пермяка с 36-летним сыном закончилось убийством престарелого жителя правобережной части краевого центра. После застолья он схватился за оружие и нанес отцу несколько ножевых ранений, от которых он и скончался.
- Проводятся процессуальные действия, направленные на завершение расследования уголовного дела и его направления прокурору для утверждения обвинительного заключения, дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу,- рассказали нам в следственном управлении СКР по Пермскому краю.
Следователи предъявили обвинение жителю Кировского района Перми по статье «Убийство».
Суд принял решение заключить подозреваемого под стражу.
Ранее мы рассказывали о том, что в День защитника Отечества в Прикамье гость зарезал хозяина. Обвиняемого в убийстве арестовали.
ИСТОЧНИК KP.RU