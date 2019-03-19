Пьяный пермяк жестоко убил родного отца

СЕГОДНЯ 10:30 2019-03-19T10:31:07+03:00

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Всепроизошло в ноябре прошлого года. Не предвещавшее беды совместное распитие спиртных напитков 69-летнего пермяка с 36-летним сыном закончилось убийством престарелого жителя правобережной части краевого центра. После застолья он схватился за оружие и нанес отцу несколько ножевых ранений, от которых он и скончался.

- Проводятся процессуальные действия, направленные на завершение расследования уголовного дела и его направления прокурору для утверждения обвинительного заключения, дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу,- рассказали нам в следственном управлении СКР по Пермскому краю.

Следователи предъявили обвинение жителю Кировского района Перми по статье «Убийство».

Суд принял решение заключить подозреваемого под стражу.

Ранее мы рассказывали о том, что в День защитника Отечества в Прикамье гость зарезал хозяина. Обвиняемого в убийстве арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU