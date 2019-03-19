2019-03-19T09:41:17+03:00
Общество

«Вселенский потоп»: коммунальщики устраняют аварию в Мотовилихинском районе

Она произошла в ночь на 19 марта
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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Скриншот из видео паблика "Пермь активная"Скриншот из видео паблика "Пермь активная"
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Поездка из Рабочего поселка в центр города сегодня утром оказалась для пермяков «веселой». Пешеходы крайне осторожно забирались в общественный транспорт, а автомобилисты поневоле получили навыки экстремальной езды.

«Авария на коммунальных сетях. От ул.Ивановской до ул.1905 года - вселенский потоп. Трамваи сильно осторожно пробираются сквозь толщу воды»,- отреагировали пермяки в соцсетях. «Не пройти, ни проехать», - вторил другой житель города. На видео в соцсетях видно, как трамваи «скользят» по водной глади, а пешеходы не решаются переступить через водную преграду.

- Авария произошла в ночь 19 марта на сетях МУП «Водоканал» по адресу ул. Уральская, 61 а,- рассказали нам в компании «Новогор - Прикамье». - Предприятие занимается в настоящий момент ее ликвидацией собственными силами.

Тем временем пользователи соцсетей весьма пессимистично оценивают произошедшее. «Пожизненная проблема. Для Мотовилихи - это нормально, люди привыкшие»,- написала жительница города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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