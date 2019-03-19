С конца марта пермяки смогут переоформить водительские удостоверения в МФЦ

СЕГОДНЯ 09:13 2019-03-19T09:13:42+03:00

До конца марта данная услуга будет подключена во всех пермских и в большинстве региональных отделений центра в Пермском крае

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С конца марта жители Перми смогут переоформить водительские удостоверения в МФЦ.

- У нас уже закуплено необходимое оборудование. Теперь нам предстоит обучить специалистов, - рассказал нам руководитель краевого МФЦ Леонид Громов.

В случае оформления водительского удостоверения через МФЦ, понадобится тот же пакет документов, что и при обращении в ГИБДД: паспорт, старое водительское (если таковое имеется), квитанция об уплате госпошлины. Приносить с собой фотографии нет необходимости, снимки сделают прямо на месте специалисты центра. Медицинская справка потребуется только при получении документов по истечении срока действия. Услуга предоставляется вне зависимости от места регистрации заявителя.

При этом стоит отметить, что процедура оформления водительских прав через МФЦ более длительная, чем в ГИБДД. При обращении в многофункциональный центр замена документов займет около 15 дней.

Сейчас заявления от граждан на переоформление водительских удостоверений российского и международного образца взамен старых, утерянных или с истекшим сроком действия начали принимать сотрудники двух соликамских МФЦ . До последнего времени такую услугу можно было получить в четырех пермских и одном березниковском МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU