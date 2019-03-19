"Не проявила бдительность". В Перми будут судить тренера "Олимпии", по вине которой утонула 10-летняя девочка

СЕГОДНЯ 07:27 2019-03-19T07:29:14+03:00

Тренеру грозит до трех лет колониии. Фото с сайта "Олимпии"

Женщине грозит до трех лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

В Индустриальном суде Перми скоро начнется суд над тренером оздоровительного комплекса "Олимпия", которую обвиняют в "Причинении смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Жуткая история случилась 2 апреля прошлого года. Наталья А. находилась на своем рабочем месте и проводила тренировку спортивной группы начальной подготовки детей 2007-2008 годов рождения.

Дети выполняли дыхательное упражнение - под водой в ластах. Посетительница "Олимпии", которая плавала по соседней дорожке, заметила, что одна из спортсменок находится под водой уже слишком долго.

Подплыв ближе, женщина тронула ребенка за плечо, но девочка не отреагировала. Пермячка вытянула ее из воды и позвала тренера. Ребенка доставили в больницу у бессознательном состоянии, где 23 мая она скончалась.

- Тренер не проявила должную бдительность и тренерский контроль, оставила малолетнюю без присмотра, не обеспечила ее безопасность, - сообщают в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю. - В результате у малолетнее произошла механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей водой.

Если вину тренера докажут, ей грозит до трех лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Четыре минуты на дне бассейна". Причину смерти девочки, утонувшей в "Олимпии", установит комиссионная экспертиза (подробности...)

ИСТОЧНИК KP.RU