В Прикамье машинист тепловоза сбил дежурную стрелочного поста

СЕГОДНЯ 07:08 2019-03-19T07:08:34+03:00

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Трагедия случилась в Губахе еще 9 октября прошлого года. В тот день 52-летний машинист тепловоза находился в железнодорожном цехе одного из предприятий города. Нарушив требования инструкций, правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта мужчина наехал маневровым тепловозом на дежурную стрелочного поста.

Женщина получила серьезные травмы. Позже экспертиза признала, что ей был причинен тяжкий вред здоровью.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего".

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, расследование уголовного дела уже завершено. Материалы переданы в суд.

Если вину машиниста докажут, ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU