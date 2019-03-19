2019-03-19T06:51:37+03:00
Происшествия

В Прикамье сотрудник колонии насмерть сбил пенсионерку

Ему грозит до пяти лет лишения свободы
Вероника РАНГУЛОВА
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Над участником смертельного ДТП скоро начнется судНад участником смертельного ДТП скоро начнется судФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Сотрудник исправительного учреждения Губахи сам может оказаться "по ту сторону забора". Ему грозит до пяти лет лишения свободы за смертельное ДТП.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, авария случилась в ночь на 1 августа прошлого года. В Кизеле водитель «ВАЗ 21112», управляя технически исправным автомобилем, превысил скорость и сбил пешехода - 78-летнюю местную жительницу, которая в этот момент переходила проезжую часть. От полученных травм пожилая женщина скончалась.

В отношении сотрудника исправительного учреждения было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Уголовное дело уже направлено в суд.

Напомним, 16 марта в Перми женщина за рулем Mitsubishi L200 сбила 9-летнюю девочку. Второклассница переходила улицу Папанинцев на зеленый свет. В это время по улице ехал пикап , за рулем которого была 42-летняя женщина. На перекрестке с улицей Боровая она собралась повернуть налево и при этом не пропустила пешехода.

Ребенок получил травму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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