В Прикамье сотрудник колонии насмерть сбил пенсионерку
Сотрудник исправительного учреждения Губахи сам может оказаться "по ту сторону забора". Ему грозит до пяти лет лишения свободы за смертельное ДТП.
Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, авария случилась в ночь на 1 августа прошлого года. В Кизеле водитель «ВАЗ 21112», управляя технически исправным автомобилем, превысил скорость и сбил пешехода - 78-летнюю местную жительницу, которая в этот момент переходила проезжую часть. От полученных травм пожилая женщина скончалась.
В отношении сотрудника исправительного учреждения было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
Уголовное дело уже направлено в суд.
Напомним, 16 марта в Перми женщина за рулем Mitsubishi L200 сбила 9-летнюю девочку. Второклассница переходила улицу Папанинцев на зеленый свет. В это время по улице ехал пикап , за рулем которого была 42-летняя женщина. На перекрестке с улицей Боровая она собралась повернуть налево и при этом не пропустила пешехода.
Ребенок получил травму.
ИСТОЧНИК KP.RU