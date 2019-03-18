На улице КИМ в Перми в асфальтовом покрытии образовался провал

СЕГОДНЯ 20:05 2019-03-18T20:15:28+03:00

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В Мотовилихинском районе Перми на улице КИМ в асфальте дорожного покрытия сегодня, 18 марта, образовалась большущая дыра – он попросту провалился в какую-то пустоту.

Поскольку провал образовался практически в самом центре проезжей части, ездить в этом месте стало опасно. Сотрудники пермской госавтоинспекции выехали на место, осмотрели образовавшуюся дыру и приняли решение выставить здесь наряд патрульно-дорожной службы. Кроме того, дорожники огородили это место.

Работники пресс-службы ГИБДД Перми разместила на странице ведомства ВКонтакте призыв к пермским водителям проявлять максимальную осторожность, проезжая в этом месте.

- В районе дома на улице КИМ, 57 образовался провал грунта, - сообщили они. - Госавтоинспекция Перми настоятельно рекомендует водителям быть предельно осторожными и внимательными, приближаясь к участку дороги, имеющему разрушения асфальтобетонного покрытия. Выставлены дорожные конусы, безопасность движения обеспечивает наряд полка ДПС. Автолюбителям необходимо снижать скорость и объезжать препятствие.

Причины возникновения провала пока не сообщаются.

ИСТОЧНИК KP.RU