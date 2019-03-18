В Прикамье наказали школу, где в компоте дети нашли червей

СЕГОДНЯ 17:34 2019-03-18T17:34:21+03:00

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Как уже писала «КП», 18 февраля на странице группы «Подслушано Чермоз» в социальной сети ВКонтакте один из посетителей выложил фотографию, на которой изображена емкость с напитком, в котором плавает червяк белого цвета.

«Вот такой компот на обед в школьной столовой дают нашим детям!» – написал он. Другие посетители странички в соцсети стали рассуждать о том, что если червячок попал в компот из сухофруктов – это одно дело, а если это личинка мухи, именуемая в народе опарышем, то совсем другое – тогда это говорит об антисанитарии в чермозской средней школе.

Санитарные врачи пообещали провести проверку в столовой чермозской школы. И вот такое расследование началось.

- Специалисты Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю проверили столовую Чермозской школы им. В. Ершова Ильинского района, - сообщили в санитарном ведомстве. - Выяснилось, что 18 февраля школьникам выдавали компот из кураги. Он готовился с нарушениями технологии приготовления, в частности - без переборки исходных компонентов. Были взяты пробы кураги и сухофруктов. Лабораторные исследования подтвердили загрязнение кураги вредителями, что говорит о некачественном контроле за поставляемой продукцией со стороны администрации школы и поставщика пищевых продуктов. Работники школы привлечены к административной ответственности. Курага изъята из оборота. В отношении поставщика возбуждено дело об административном правонарушении. Административное расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU