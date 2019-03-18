Сотрудники ФСБ накрыли в Прикамье подпольный цех по производству оружия

СЕГОДНЯ 16:45 2019-03-18T16:45:40+03:00

Они изъяли множество пистолетов и патронов к ним

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5 пистолетов «Макарова», 7 самодельных пистолетов, револьвер системы «Наган», обрез охотничьего ружья, 5 глушителей, 1137 патронов различного калибра - таков был улов сотрудников спецслужб, накрывших в Прикамье, по сути, целый подпольный цех по производству пистолетов, револьверов и аксессуаров к ним.

Кроме того, сотрудники ФСБ помимо этого арсенала изъяли и 5 станков для изготовления оружия.

- УФСБ России по Пермскому краю пресечена противоправная деятельность преступной группы, состоящей из пяти жителей городов Березники и Краснокамска, причастной к незаконному обороту оружия и боеприпасов, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Следственным отделом управления возбуждены два уголовных дела по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, ношении оружия, его основных частей, боеприпасов. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправных деяний, причастности членов преступной группы к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Токарный станочек для производства стволов. Фото: УФСБ по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU