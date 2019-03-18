«Откликнись, прошу!». Жительница Прикамья разыскивает сестру, которая пропала 21 год назад

СЕГОДНЯ 15:49 2019-03-18T16:42:47+03:00

Так пропавшая сестра выглядела 21 год назад. Фото: личный архив.

Она обратилась за помощью к пользователям соцсетей [видео]

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Жительница села Барда в Пермском крае Юлия Ижгузина обратилась к пользователям социальных сетей. Она просит помочь найти свою сестру Лилию, если та еще жива.

На своей странице ВКонтакте Юлия выложила видеообращение, которое просит максимально распространить. В нем она сообщает, что 21 год назад ее сестра уехала сдавать сессию и не вернулась домой.

Произошло это в 1998 году, Лилии тогда было 19 лет. Юлия сообщает кое-какие детали произошедшего.

- Наша мама совершила ошибку и казнит себя за это, - говорит она.

По словам Юлии, она уже разуверилась когда-нибудь увидеть сестру живой. Но недавно на День матери пришло анонимное поздравление, и надежда затеплилась вновь.

Юлия просит сестру откликнуться и приехать хотя бы на денек на ее свадьбу, которая должна скоро состояться.

- Наша семья изменилась, мы многое пережили, у брата жена и дети, мама живет в своем доме в Барде, - сообщает она. - Прошу всех пользователей интернета разместить это видео на своих страницах. Ваши несколько секунд, потраченные на репост, могут обернуться счастливым шансом для нас.

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ИСТОЧНИК KP.RU