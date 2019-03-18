2019-03-18T14:24:24+03:00
Общество

В Прикамье судили брата и сестру, которые угнали мотоцикл

Им не на чем было съездить в соседнюю деревню
Андрей МАТЛИН
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Такой мотоцикл угнали у пенсионера. Фото: moto-russ.ru.Такой мотоцикл угнали у пенсионера. Фото: moto-russ.ru.
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64-летний пенсионер из Куеды никак не думал, что кому-то может понадобиться его старенький мотоцикл «Иж Юпитер 5». Но на всякий случай запирал его на замок в гараже.

Но в один прекрасный день он не обнаружил своего двухколесного друга на месте, хотя еще накануне вечером тот стоял на привычном месте.

Сотрудники полиции разыскали угнанный мотоцикл и вернули его хозяину. А на подозреваемых в угоне – брата и сестру – завели уголовное дело об угоне. Те были вовсе не малолетними угонщиками, которые решили прокатиться с ветерком. Брату – 30 лет, сестричке – 27. Зачем же они пошли на преступление?

- Ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они решили съездить в соседнюю деревню, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - Гаечным ключом они взломали ворота гаража. Там оказалась канистра с бензином, и брат заправил бак мотоцикла. С помощью оставленного хозяином ключа зажигания запустил двигатель и вместе с сестрой уехал.

Суд признал брата и сестру виновными в угоне и назначил каждому из них наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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