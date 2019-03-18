Житель Таджикистана снял на видео свидание с жительницей Прикамья и вымогал у нее 300 тысяч

СЕГОДНЯ 13:53 2019-03-18T13:56:50+03:00

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В Перми судили 32-летнего жителя Таджикистана. Статья, которую ему вменили, звучит так: вымогательство, совершенное в крупном размере. Он шантажировал жительницу Прикамья, с которой сошелся через соцсеть.

- В ноябре прошлого года в социальной сети он познакомился с женщиной, проживающей в одном из районов Пермского края, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. – Переписываясь, он пригласил ее встретиться с ним, и она ради этого приехала в Пермь. Затем он тайно снял на видео их свидание.

Дело было сделано, и «возлюбленный» стал требовать заплатить ему 300 тысяч рублей.

- При этом он угрожал, что в случае неуплаты денег, он распространит в социальной сети видео их встречи, - сообщили в полиции. – Потерпевшая обратилась в полицию, и шантажиста задержали.

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Обманутой в своих надеждах женщине он должен будет выплатить компенсацию морального вреда - 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU