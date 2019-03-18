«Ударилась лбом о шкаф». Пермячка взыскала с детского сада 15 тысяч за травму дочери
Пермячка обратилась в суд после того, как ее дочь получила в детском садике травму. Как сообщает пресс-служба Пермского краевого суда, девочка одевалась, собираясь на прогулку. В процессе она соскользнула с лавочки и ударилась лбом о дверцу шкафа.
- Прибывшие на место сотрудники «скорой медицинской помощи» диагностировали рану лобной области, - сообщили в пресс-службе. - В травматологии городской больницы девочке наложили швы. Согласно медицинскому заключению полученная ребенком травма была квалифицирована как легкая.
Мать девочки обратилась в суд с иском к детскому саду, чтобы компенсировать моральный вред. Суд решил, что ребенок получил травму из-за отсутствия должного контроля - «ведь воспитатель обязан нести ответственность за здоровье и безопасность подопечных во время образовательного процесса».
- Пермский краевой суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, который взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 15000 рублей, - добавили в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU