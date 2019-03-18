В Перми определили места для весенних и летних ярмарок выходного дня

СЕГОДНЯ 09:41 2019-03-18T09:41:14+03:00

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В Перми решили стимулировать местных производителей сельхозпродукции. На различных ярмарочных площадках в городе продавцам будут предоставлять бесплатные торговые места. Также на них обещают обеспечить возможность подключить безвозмездно к электропитанию холодильные и иные установки.

В пермской мэрии рассчитывают, что благодаря этом горожане смогут приобрести более разнообразные свежие продукты.

- Список таких ярмарок уже определили на весну и начала лета, - сообщили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, - Организацией ярмарки займется МКУ «Пермский центр бизнеса». На каждой из площадок будет предусмотрено не менее 20 бесплатных торговых мест с возможностью подключения к источникам электроснабжения.

Список адресов и график работы ярмарок

18-24 марта - ул. Ласьвинская, 18,

27-28 апреля - ул. Крупской, 42,

27-28 апреля - сельскохозяйственная ярмарка выходного дня - ул. Мира, 39,

2-3 мая - ул. Ленина, 53,

10-11 мая - ул. Мира, 39,

17-18 мая - ул. Крупской, 42,

24-25 мая - ул. Шоссе Космонавтов, 114,

07-08 июня - ул. Мира, 39,

14-15 июня – ул. Шоссе. Космонавтов, 114,

14-15 июня - ул. Мира, 39,

21-22 июня - ул. Ласьвинская, 18,

28-29 июня - ул. Крупской, 42.

ИСТОЧНИК KP.RU