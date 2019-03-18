В Перми определили места для весенних и летних ярмарок выходного дня
В Перми решили стимулировать местных производителей сельхозпродукции. На различных ярмарочных площадках в городе продавцам будут предоставлять бесплатные торговые места. Также на них обещают обеспечить возможность подключить безвозмездно к электропитанию холодильные и иные установки.
В пермской мэрии рассчитывают, что благодаря этом горожане смогут приобрести более разнообразные свежие продукты.
- Список таких ярмарок уже определили на весну и начала лета, - сообщили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, - Организацией ярмарки займется МКУ «Пермский центр бизнеса». На каждой из площадок будет предусмотрено не менее 20 бесплатных торговых мест с возможностью подключения к источникам электроснабжения.
Список адресов и график работы ярмарок
18-24 марта - ул. Ласьвинская, 18,
27-28 апреля - ул. Крупской, 42,
27-28 апреля - сельскохозяйственная ярмарка выходного дня - ул. Мира, 39,
2-3 мая - ул. Ленина, 53,
10-11 мая - ул. Мира, 39,
17-18 мая - ул. Крупской, 42,
24-25 мая - ул. Шоссе Космонавтов, 114,
07-08 июня - ул. Мира, 39,
14-15 июня – ул. Шоссе. Космонавтов, 114,
14-15 июня - ул. Мира, 39,
21-22 июня - ул. Ласьвинская, 18,
28-29 июня - ул. Крупской, 42.
ИСТОЧНИК KP.RU