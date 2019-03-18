До конца акции «Зимнее хранение» от АО «ПЗСП» осталось две недели
Предприятие предлагает покупателям воспользоваться услугой зимнего хранения газобетонных блоков, это позволит застраховаться от роста цен на нужные материалы и получить их в удобное время. Для покупателей - это возможность совершить покупку стеновых газобетонных блоков зимой, а забрать их весной – сразу на стройплощадку. Предприятие обеспечивает сохранность блоков и гарантирует возможность их вывоза до 31 мая 2019 года.
«Эта акция фиксирует для покупателя цену, а с 1 апреля 2019 года, цена на блоки вырастет. Тех, кто заключил договор на хранение, это повышение не коснется», - отмечают в отделе маркетинга ПЗСП.
Акция «Зимнее хранение» пользуется огромным успехом у клиентов ПЗСП. В 2018-2019 году договоров на хранение продукции заключено ну сумму в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Подробнее об акции и ценах на газобетонные блоки можно узнать у менеджеров ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте http://pzsp.ru/.
ИСТОЧНИК KP.RU