2019-03-18T09:14:08+03:00
Общество

До конца акции «Зимнее хранение» от АО «ПЗСП» осталось две недели

Специальная акция для физических лиц «Зимнее хранение» началась с 10 сентября 2018 года и продлится до конца марта
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Фото пресс-службы "ПЗСП"Фото пресс-службы "ПЗСП"
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Предприятие предлагает покупателям воспользоваться услугой зимнего хранения газобетонных блоков, это позволит застраховаться от роста цен на нужные материалы и получить их в удобное время. Для покупателей - это возможность совершить покупку стеновых газобетонных блоков зимой, а забрать их весной – сразу на стройплощадку. Предприятие обеспечивает сохранность блоков и гарантирует возможность их вывоза до 31 мая 2019 года.

«Эта акция фиксирует для покупателя цену, а с 1 апреля 2019 года, цена на блоки вырастет. Тех, кто заключил договор на хранение, это повышение не коснется», - отмечают в отделе маркетинга ПЗСП.

Акция «Зимнее хранение» пользуется огромным успехом у клиентов ПЗСП. В 2018-2019 году договоров на хранение продукции заключено ну сумму в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подробнее об акции и ценах на газобетонные блоки можно узнать у менеджеров ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте http://pzsp.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU

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