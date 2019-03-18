2019-03-18T07:27:49+03:00
Общество

В Пермь прибыла икона с мощами блаженной Матроны Московской

Поклониться православной святыне можно будет до 21 апреля
Андрей МАТЛИН
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Пермяки приходят поклониться православной святыне.Пермяки приходят поклониться православной святыне.Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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В храм иконы Божией Матери "Утоли моя печали", основанный на улице Лодыгина, 40а в память о 88 погибших в авиакатастрофе "Боинга", прибыла православная святыня – икона Матроны Московской с частицей мощей блаженной. Он пробудет в храме до 21 апреля.

Считается, что блаженной Матроне Московской можно помолиться с просьбой об исцелении различных недугов.

- Люди обращаются к святой за помощью при любых невзгодах, - говорит настоятель храма "Утоли моя печали" отец Илия Володин. - Молятся о воссоединении семьи, даровании детей, излечении от тяжелой болезни и об обретении работы.

Многие православные несут матушке цветы, при жизни Матрона очень любила хризантемы и белые розы.

До Великого Поста осталась всего неделя. В этом году Великий Пост продлится до 27 апреля. До 21 апреля верующие пермяки смогут поклониться великой православной святыне

Богослужения будут совершаться каждый день: с 8.30 утром и с 17.00 вечером.

Ежедневно будут читаться акафисты блаженной Матроне Московской, в 11.00 и в 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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