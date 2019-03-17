В Удмуртии поймали трех браконьеров из Пермского края, подсунув им чучело лося вместо сохатого

СЕГОДНЯ 16:18 2019-03-17T16:21:51+03:00

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В Республике Удмуртия возбудили уголовное дело на трех охотников из Пермского края. В этом регионе начали необычный эксперимент. для того, чтобы взять браконьеров с поличным и при этом не губить братьев наших меньших, охотникам подставляют под выстрел чучела-макеты различных животных.

Трое жителей Прикамья, приехавшие поохотиться вдали от родных мест, видимо, не знали об этой смелой инициативе удмуртских охотоведов и попались на удочку. Увидев вожделенный силуэт лося, они открыли по нему пальбу из ружей. Но лось оказался макетом. А из кустов навстречу браконьерам вышел егерь.

- На территории заказника регионального значения «Чекеровский» был установлен макет, изготовленный по образу и подобию дикого животного - лося, - рассказали о необычной операции в минприроды Удмуртской республики. - Не разобравшись, что это не дикое животное, браконьеры в спешке произвели четыре выстрела, после чего их задержали и передали сотрудникам полиции.

Против прикамских браконьеров возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте группой лиц по предварительному сговору.

- Налицо все признаки того, что они приехали охотиться в заказник на лосей и не смогли довести свой умысел по независящим от них причинам, - считают в природоохранном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU